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Эксперты рассказали, что ждет концертный рынок в РФ после теракта

«Ъ»: участники концертного рынка РФ осознают риски потери зрителей

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Участники концертного рынка РФ понимают, что существует риск потери зрителей из-за опасения граждан, связанных с терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что массовых отказов от проведения мероприятий на будущее пока не наблюдается, однако риски потери публики сохраняются, в том числе и из-за возможных ограничений властей. Кроме того, представители билетных сервисов начали возвращать зрителям деньги за мероприятия, которые должны были пройти 23 и 24 марта, в частности, будут полностью возвращены деньги за концерт группы «Пикник», перед которым произошло нападение на «Крокус Сити Холл».

«Представители билетных сервисов говорят, что граждан волнует судьба будущих мероприятий <...> На музыкальном рынке утверждают, что пока нет массового запроса на возврат билетов, но точные данные будут известны позже. За выходные ... был оформлен возврат до 70–80 тыс. билетов только в Москве», — говорится в публикации.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».

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