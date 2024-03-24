Стали известны имена обвиняемых в теракте в «Крокусе»

Стали известны имена двух подозреваемых в совершении теракта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru» со ссылкой на пресс-службу суда.

Согласно информации суда, первого фигуранта судебного производства зовут Рачабализода Саидакрами Муродали, второго — Мирзоев Далерджон Баротович.

Перед этим пресс-служба сообщала, что двое подозреваемых в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» доставлены в Басманный суд Москвы для избрания меры пресечения.

В суд поступило ходатайство Следственного комитета (СК) России об аресте двух террористов, участвовавших в нападении на «Крокус Сити». Им предъявили обвинения в террористическом акте, осуществленном группой лиц. СК проводит следственные действия с участниками инцидента.

Ранее возле Басманного суда Москвы усилили меры безопасности.