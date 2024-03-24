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На Земле наблюдается сильная магнитная буря

На Земле наблюдается магнитная буря очень сильного уровня

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На Земле 24 марта наблюдается магнитная буря очень сильного уровня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные мониторинга космической погоды Института прикладной геофизики (ИПГ).

«Продолжается магнитная буря», — сказано в сообщении.

Возмущенность магнитного поля планеты в настоящий момент достигла уровня G4, означающего «очень сильно» по шкале мониторинга из пяти показателей, где G1 — «слабо», а G5 — «экстремально сильно».

Уровень G4 предполагает, что на Земле, помимо серьезных помех в связи, могут быть зафиксированы серьезные нарушения в радиосвязи, многочасовые нарушения спутниковой и радиочастотной навигации. Полярные сияния можно наблюдать даже в тропиках.

До этого депутат Мосгордумы от КПРФ Екатерина Енгалычева связала магнитные бури в Москве с теорией заговора, связанной с «химиотрассами» (или химтрейлами). Согласно данной теории, некие химикаты распыляются в небе, например, якобы для контроля численности населения Земли или испытаний биологического оружия.

Ранее врач рассказал о влиянии магнитных бурь на организм человека.

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