На Земле наблюдается сильная магнитная буря

На Земле 24 марта наблюдается магнитная буря очень сильного уровня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные мониторинга космической погоды Института прикладной геофизики (ИПГ).

«Продолжается магнитная буря», — сказано в сообщении.

Возмущенность магнитного поля планеты в настоящий момент достигла уровня G4, означающего «очень сильно» по шкале мониторинга из пяти показателей, где G1 — «слабо», а G5 — «экстремально сильно».

Уровень G4 предполагает, что на Земле, помимо серьезных помех в связи, могут быть зафиксированы серьезные нарушения в радиосвязи, многочасовые нарушения спутниковой и радиочастотной навигации. Полярные сияния можно наблюдать даже в тропиках.

До этого депутат Мосгордумы от КПРФ Екатерина Енгалычева связала магнитные бури в Москве с теорией заговора, связанной с «химиотрассами» (или химтрейлами). Согласно данной теории, некие химикаты распыляются в небе, например, якобы для контроля численности населения Земли или испытаний биологического оружия.

Ранее врач рассказал о влиянии магнитных бурь на организм человека.