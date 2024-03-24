Мужчина пробил кирпичную стену подсобки и спас 15 человек из «Крокуса»

Инженер-строитель пробил кирпичную стену подсобки металлическими ножками от офисных стульев, вывел из концертного зала «Крокус Сити Холла», в котором произошел теракт, 15 человек, а позднее помог спасателям вытащить пострадавшего из горящего здания. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Мужчину зовут Олег Уколов, ему 45 лет.

По его словам, когда зал заволокло дымом и началось возгорание, мужчина смог вывести группу из 12 человек на первый этаж и провести всех до забаррикадированной подсобки, внутри которой прятались еще трое гостей мероприятия. Внутри он отыскал пожарный гидрант, включил воду и начал обливать всех водой. После этого он стал стучать по стенам в целях обнаружения самого тонкого кирпичного слоя.

«Нашел и пробил его ножками от офисных стульев, которые хранились в подсобке», — рассказал инженер.

Позднее он вывел всех людей по очереди на улицу. По пути к каретам скорой помощи Олег заметил пострадавшего и, взяв его под руки, вместе с пожарными донес раненого до медиков.

Одними из тех, кто в день теракта помогал напуганным людям эвакуироваться из «Крокус Сити Холла», были гардеробщики. Школьники Ислам Халилов и Артем Донсков, а также их коллеги Никита Иванов и Вика помогли людям выйти из тупика и провели их через служебное помещение на улицу. «Газета.Ru» рассказывает, как ребята спасли больше ста человек и что о них известно.

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокус Сити Холле».