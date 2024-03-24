Автобус с детьми столкнулся с пожарной машиной в Пятигорске, есть пострадавшие

В Пятигорске произошла авария — экскурсионный автобус с детьми столкнулся с пожарной машиной. Об этом сообщили в Telegram-канале ГИБДД Ставропольского края.

По данным ведомства, ДТП произошло около 18:00 мск на проспекте Калинина. Известно, что автобус перевозил детей 13-15 лет на экскурсию в Кавказские Минеральные Воды, они не пострадали. Травмы получили водители обоих транспортных средств, а также экскурсовод и один из пассажиров пожарной машины, которая ехала на вызов.

Как пишет Telegram-канал 112, всего в автобусе находились 50 человек. Им пришлось выбираться из салона самостоятельно после аварии.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ДПС и экстренных служб. Правоохранители устанавливают детали случившегося.

До этого сообщалось об инциденте в Тюмени, где пьяный водитель врезался в машину с восьмилетним ребенком.

Ранее в ХМАО 16 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом и иномаркой.