Украинский бар назвал блюдо в честь теракта в «Крокусе»

Находящийся в Киеве бар под названием «Офензива» начал продавать блюдо «Крокус Сити» после теракта в Подмосковье. Информацию об этом заведение разместило на своей странице в соцсети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Кому расчеловечивание?» — такое сообщение сопровождает историю с изображением блюда.

Судя по меню, набор состоит из картофеля фри, луковых колец и жареного сыра, а его стоимость составляет 250 гривен (около 600 рублей).

«Офензива» позиционирует себя как «патриотически-мемный арт-бар». В списке блюд можно, помимо прочего, найти стейк «Дарья Дугина», который ввели в меню после подрыва машины дочери философа Александра Дугина в Московской области.

Также в историях можно обнаружить, что клиенты бара комментируют его посещение фразами по типу «10 белгородских детей из 10».

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. «Газета.Ru» вела трансляцию событий.

Ранее сообщалось, что в офисе украинского главы Владимира Зеленского настаивают на непричастности Киева к теракту в «Крокусе».