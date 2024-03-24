Политик заявил, что теракт в «Крокусе» направлен и против Турции

Террористический акт в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» направлен не только против России, но и против Турции. К такому выводу пришел лидер турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек в разговоре с РИА Новости.

«Теракт в Москве, направленный против российского государства и народа, также является нападением на Турцию», — заявил политик.

Он пояснил, что Турция и РФ бок о бок стоят на передовой в борьбе против атлантического империализма.

«Эти процессы выходят далеко за рамки террористической организации», — резюмировал Перинчек.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. СК России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). МЧС России сообщает о более 130 погибших и 152 пострадавших. Мэр Москвы Сергей Собянин уже выразил соболезнования семьям погибших, все развлекательные мероприятия в столице в ближайшие выходные отменены. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокус Сити Холле».