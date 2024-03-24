Спасавший людей в «Крокусе» подросток отреагировал на награду от ДУМ РФ

15-летний Ислам Халилов, подрабатывавший гардеробщиком в «Крокус Сити Холл» и спасавший людей во время теракта, рассказал «Газете.Ru», что выполнял свою работу во время эвакуации и не считает себя героем. Он также поблагодарил председателя духовного управления мусульман Равиля Гайнутдина за желание наградить его.

«Честно вам скажу, я себя героем не считаю. Я просто выполнял свою работу… Конечно, это все с помощью Аллаха, с помощью него все это. Когда я спасал людей, не было пожара. Пожар случился где-то ближе к 9, а мы эвакуировали к 8-8:30. Они были в шоке, не понимали, куда идти, что делать. Более-менее, да, (отошел от шока. — «Газета.Ru») но то, как передо мной убили мужчину, это останется у меня навсегда в голове. Это было частью моей работы, нам об этом говорили на инструктаже, если так случится, чтобы действовали все», — сказал он.

По словам Халилова, его родители узнали о произошедшем теракте от него.

«Они знали, что в тот день я работаю, но не знали, что случился теракт. Потом я пришел домой, им рассказал, они были в шоке, поплакали то, что я оказался в такой ситуации, что это произошло со мной, но потом были рады, что я все правильно сделал», — заключил он.

Как сообщило агентство РИА Новости, муфтий РФ Равиль Гайнутдин представил к мусульманской награде «За заслуги» спасшего более 100 человек из «Крокуса» 15-летнего школьника Ислама Халилова. Мальчику и его отцу было передано приглашение на торжественную церемонию.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. Четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области 23 марта.

Ранее мужчина с 9-месячным ребенком на руках вывел 50 детей из горящего «Крокуса».