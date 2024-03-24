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В Красноярске девушка сорвалась с Коммунального моста

В Красноярске спасли девушку, которая упала с Коммунального моста

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Телеграм-канал «Kras Mash»

Специалисты Красноярска спасли местную жительницу, которая сорвалась с моста. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

Инцидент произошел на территории Коммунального моста. На девушку, стоящую за перилами конструкции, обратили внимание сотрудники ГИБДД. В какой-то момент россиянка рухнула вниз.

Во время инцидента рядом находились спасатели на катере. Они оперативно достали пострадавшую из воды и оказали необходимую помощь. На данный момент жизни девушки ничего не угрожает.

До этого в Магаданской области подростки столкнули беременную знакомую с моста. Девушку заметил находившийся на берегу мужчина и помог ей выбраться из воды.

Ранее в Москве 19-летняя беременная девушка решила поправить занавеску и упала с балкона.

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