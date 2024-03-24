Кондуктор выгнала из автобуса девочку-инвалида

Жительница Кемеровской области обвинила кондуктора автобуса в том, что женщина выгнала из транспорта ее дочь-инвалида. Об этом сообщает портал ProKuzbass.

По словам женщины, инцидент произошел в автобусе №51, по дороге в Кировский район Кемерова, ее дочь ехала без сопровождения взрослых, девочка предъявила кондуктору документ, подтверждающий инвалидность, и проездной.

Однако женщину это не устроило, она сфотографировала документы и выгнала ребенка из транспорта. Обратилась ли семья с жалобой в администрацию и контролирующие органы — неизвестно.

Ранее в Свердловской области кондуктор напала на ребенка, у которого не прошла оплата картой.