Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Красноярске косуля спасалась от бродячих собак и чуть не утонула в Енисее

В Красноярске вытащили из Енисея косулю, которая спасалась от бродячих собак

close
100%
«Проспект Мира»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Проспект Мира»

В Красноярске спасатели поисково-спасательного отряда достали из воды косулю, которая плыла по Енисею, спасаясь от собак. Об этом сообщается в Telegram-канале службы.

Сообщение о косуле, которая плыла вдоль Николаевского моста в Красноярске, спасаясь от стаи бродячих собак, поступило днем 23 марта. Замерзшее и напуганное животное сумели вытащить из воды спасатели.

К косуле подплыли на лодке и на берегу передали ее специалистам организации по охране дикой природы. Также, по сообщению спасателей, в национальном парке «Красноярские столбы» бродячие псы растерзали детеныша марала.

Ранее раненая косуля сама пришла за помощью в российскую больницу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами