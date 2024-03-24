В Красноярске косуля спасалась от бродячих собак и чуть не утонула в Енисее

В Красноярске спасатели поисково-спасательного отряда достали из воды косулю, которая плыла по Енисею, спасаясь от собак. Об этом сообщается в Telegram-канале службы.

Сообщение о косуле, которая плыла вдоль Николаевского моста в Красноярске, спасаясь от стаи бродячих собак, поступило днем 23 марта. Замерзшее и напуганное животное сумели вытащить из воды спасатели.

К косуле подплыли на лодке и на берегу передали ее специалистам организации по охране дикой природы. Также, по сообщению спасателей, в национальном парке «Красноярские столбы» бродячие псы растерзали детеныша марала.

Ранее раненая косуля сама пришла за помощью в российскую больницу.