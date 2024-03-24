В центры крови Подмосковья за первые часы работы 24 марта пришли сотни доноров

Жители Московской области продолжают сдавать кровь для пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом говорится в Telegram-канале Министерства здравоохранения Московской области.

По словам чиновников, 24 марта за первые два часа работы центров крови Подмосковья в отделения пришли более 450 доноров.

23 марта общее число доноров в Московской области превысило 3 тысячи человек.

Накануне вечером сообщалось, что свыше 4 тыс. человек сдали в кровь в Москве для пострадавших в результате теракта в «Крокусе». В Депздраве столицы назвали поток доноров беспрецедентным.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар.

Четырех подозреваемых в теракте задержали в Брянской области 23 марта. Один из подозреваемых заявил на допросе, что совершил преступление за деньги — 500 тысяч рублей.

Ранее стало известно о попытках террористов уничтожить записи с камер в «Крокусе».