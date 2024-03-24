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Младенца доставили в Саратов на вертолете после преждевременных родов матери

Новорожденную двойню доставили в Саратов на вертолете и реанимобиле

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Близнецов из Аткарска доставили в Саратов из-за преждевременных родов у матери. Об этом сообщает глава Минздрава региона Олег Костин.

После родов специалисты оценили состояние детей. Выяснилось, что одному из них нужна искусственная вентиляция легких. Впоследствии медики приняли решение эвакуировать детей в стационар в областном центре с помощью специального реанимобиля и вертолета санавиации.

«Мальчик был доставлен на вертолете с использованием кислородной поддержки, девочка – на реанимобиле. Врачи наблюдали за состоянием детей, контролировали пульс, дыхание, сознание», – поделился Костин.

Новорожденные хорошо перенесли перелет, на данный момент они находятся в стабильном состоянии, с ними работают медики.

Ранее в Новосибирской области ребенка, выпавшего из коляски и впавшего в кому, санавиацией доставили в областную больницу.

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