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Девушка лишилась руки, когда сушила волосы феном

The Sun: в США девушка лишилась руки, когда сушила волосы феном

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Кадр из видео/WCIV

Жительница Южной Каролины потеряла сознание от удара током в ванной и лишилась руки. Об этом сообщает The Sun.

Американка Мэри Уилсон сушила волосы феном, неожиданно ее ударило током. Девушка потеряла сознание и упала на пол. В течение 20 минут поток горячего воздуха из фена обжигал ей руку.

Пострадавшую спас приятель, который зашел в гости, мужчина немедленно вызвал скорую помощь. Девушку госпитализировали, ожог на руке был настолько сильным, что спасти конечность не удалось, врачи ампутировали пострадавшей часть руки.

Жизнь американки удалось спасти, больше месяца она провела в больнице.

Ранее в Москве у десятилетнего мальчика парализовало руку после удара током в автосалоне.

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