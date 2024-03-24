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В Якутии мать и дочь пошли в поход и едва не замерзли в поле

В Якутии спасли мать и дочь, замерзавших у сопки в поле

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Dizzy_Studio/Shutterstock

Спасатели аэромобильного поисково-спасательного подразделения Службы спасения Якутии отыскали потерявшихся мать и дочь, которые ушли в поход и едва не замерзли. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

В экстренные службы 23 марта обратилась жительница села Кильдямцы, она сообщила, что ей и ее дочери требуется помощь. Якутянка рассказала, что они пошли в проход с ночевкой, взяли палатку и рюкзаки, но не учли прогноз погоды. Из-за сильного ветра установить палатку они не сумели и замерзают.

Своего точного местонахождения женщина сообщить не смогла. Спасатели запустили дрон для облета местности обнаружили пострадавших, женщин эвакуировали.

Ранее трое рыбаков едва не замерзли на льду Ладожского озера.

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