В Якутии мать и дочь пошли в поход и едва не замерзли в поле

Спасатели аэромобильного поисково-спасательного подразделения Службы спасения Якутии отыскали потерявшихся мать и дочь, которые ушли в поход и едва не замерзли. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

В экстренные службы 23 марта обратилась жительница села Кильдямцы, она сообщила, что ей и ее дочери требуется помощь. Якутянка рассказала, что они пошли в проход с ночевкой, взяли палатку и рюкзаки, но не учли прогноз погоды. Из-за сильного ветра установить палатку они не сумели и замерзают.

Своего точного местонахождения женщина сообщить не смогла. Спасатели запустили дрон для облета местности обнаружили пострадавших, женщин эвакуировали.

Ранее трое рыбаков едва не замерзли на льду Ладожского озера.