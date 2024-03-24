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Стало известно, когда развеется туман в Москве

Синоптик Леус рассказал, что туман в Москве развеется к 8-10 утра

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Юрий Воронцов/«Газета.Ru»

Синоптик центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, что туман в Москве развеется к 8-10 утра. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Леуса, адвективные туманы опустились на всю европейскую часть России, из-за чего видимость сокращена до 100-200 метров. Адвективные туманы образуются из-за охлаждения теплого влажного воздуха при движении над более холодной поверхностью.

До этого синоптик, главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, рассказала о замерзающем тумане в Подмосковье.

По словам Поздняковой, туман наблюдался в Московской, Тверской и Калужской областях — видимость ухудшалась до 300–500 м.

Наиболее опасная обстановка сложилась в Домодедово. Как рассказала синоптик, там при отрицательной температуре и видимости не более 50 м наблюдался замерзающий туман. Однако, судя по онлайн-табло, нарушений в работе аэропорта не было.

Ранее ученые назвали органические туманы одной из вероятных причин появления жизни на Земле.

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