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МВД Германии предупредило об угрозе в стране после теракта в Москве

Глава МВД Германии Фазер заявила об угрозе ИГИЛ* после теракта в «Крокусе»

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Федеральный министр внутренних дел Германии Нанси Фазер заявила, что для ФРГ существует «большая угроза» со стороны «Исламского государства» (организация запрещена в России). Ее слова в интервью газете Süddeutschen Zeitung передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Фазер уточнила, что речь идет о региональном филиале группировки «Исламское государство — Хорасан» (ИГИЛ-К, запрещен в России), которому западные страны приписывают теракт в «Крокус Сити Холле». Министр подчеркнула, что опасность исламистского терроризма остается острой.

До этого руководитель министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Германия осуждает «трусливый, бесчеловечный террор — в любом месте» и сочувствует народу России.

Генсек Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш заявлял, что все государства должны объединиться, чтобы террористическая организация «Исламское государство» никогда не смогла возродиться.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар.

«Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее в СБ РФ пообещали не оставить безнаказанными виновных в теракте в «Крокусе».

*   организация запрещена в России
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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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