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На Камчатке турист катался на снегоходе и сломал бедро

На Камчатке туриста, сломавшего бедро, доставили вертолетом в Петропавловск

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Shutterstock

В Налычевском природном парке спасли туриста, который сломал бедро, когда катался на снегоходе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Камчатского края.

Сообщение о получившем травму мужчине спасатели получили вечером 23 марта. Туристу требовалась срочная медицинская помощь, он катался на снегоходе в Налычевском природном парке, упал и сломал бедро.

Направить к месту происшествия вертолет оказалось невозможно из-за уже наступившей темноты. Спасатели добирались до пострадавшего на снегоходах более четырех часов, мужчине оказали неотложную помощь.

Утром 24 марта в парк прибыл вертолет центра медицины катастроф, пострадавшего доставили в больницу Петропавловска.

Ранее замерзшего мужчину нашли на льду реки Белой в Башкирии.

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