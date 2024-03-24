На Камчатке турист катался на снегоходе и сломал бедро

В Налычевском природном парке спасли туриста, который сломал бедро, когда катался на снегоходе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Камчатского края.

Сообщение о получившем травму мужчине спасатели получили вечером 23 марта. Туристу требовалась срочная медицинская помощь, он катался на снегоходе в Налычевском природном парке, упал и сломал бедро.

Направить к месту происшествия вертолет оказалось невозможно из-за уже наступившей темноты. Спасатели добирались до пострадавшего на снегоходах более четырех часов, мужчине оказали неотложную помощь.

Утром 24 марта в парк прибыл вертолет центра медицины катастроф, пострадавшего доставили в больницу Петропавловска.

Ранее замерзшего мужчину нашли на льду реки Белой в Башкирии.