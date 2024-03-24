На курильском вулкане Эбеко произошел выброс пепла

Пепловый выброс зафиксировали на вулкане Эбеко на курильском острове Парамушир. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Сахалинской области.

»<…> на вулкане Эбеко <…> произошел пепловый выброс на высоту 2 километра», — уточнили в сообщении.

По данным регионального главка, шлейф распространился в юго-восточном направлении на расстояние более пяти километров.

Информацию распространил Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области. Там напомнили, что высота Эбеко 1156 метров. Вулкан находится в семи километрах к северо-западу от города Северо-Курильск, в северной части хребта Вернадского.

По данным ЕДДС в Северо-Курильске, пеплопада нет. запах сероводорода также не ощущается. Пепловый выброс не представляет угрозы для местного населения.

Накануне стало известно, что токсичный шлейф исландского вулкана накрыл север Европы и движется к России.

Ранее российские ученые в Арктике зафиксировали миражи и белую радугу в один день.