Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На курильском вулкане Эбеко произошел выброс пепла

МЧС: на курильском вулкане Эбеко зафиксировали пепловый выброс высотой 2 км

close
100%
МЧС РФ по Сахалинской области

Пепловый выброс зафиксировали на вулкане Эбеко на курильском острове Парамушир. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Сахалинской области.

»<…> на вулкане Эбеко <…> произошел пепловый выброс на высоту 2 километра», — уточнили в сообщении.

По данным регионального главка, шлейф распространился в юго-восточном направлении на расстояние более пяти километров.

Информацию распространил Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области. Там напомнили, что высота Эбеко 1156 метров. Вулкан находится в семи километрах к северо-западу от города Северо-Курильск, в северной части хребта Вернадского.

По данным ЕДДС в Северо-Курильске, пеплопада нет. запах сероводорода также не ощущается. Пепловый выброс не представляет угрозы для местного населения.

Накануне стало известно, что токсичный шлейф исландского вулкана накрыл север Европы и движется к России.

Ранее российские ученые в Арктике зафиксировали миражи и белую радугу в один день.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами