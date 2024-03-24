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В Абхазии объявили 24 марта днем траура в знак солидарности с РФ

Власти Абхазии объявили 24 марта днем траура из-за теракта в «Крокус сити холле»

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Томас Тхайцук/РИА Новости

Власти Абхазии объявили 24 марта днем траура в связи с террористическим актом в красногорском «Крокус сити холле». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента частично признанной республики.

«Распоряжением президента Аслана Бжании в Республике Абхазия 24 марта 2024 года объявлен днем траура в связи с террористическим актом в «Крокус Сити Холле», — сообщили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что траур объявлен в знак солидарности с Российской Федерацией.

До этого подмосковный губернатор Андрей Воробьев заявил, что спасательная операция на в «Крокус Сити Холле» завершена, при этом добавив, что поиски пострадавших еще продолжаются.

В ночь на 23 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Перед концертом группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные мужчины и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее Республика Сербская провозгласила 24 марта днем траура в знак солидарности с Россией.

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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