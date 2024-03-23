Владелец «Крокуса» впервые прокомментировал теракт

Владелец «Крокус Сити Холла» Араз Агаларов приехал на место теракта и впервые прокомментировал произошедшее. Об этом сообщает РБК.

По его словам, это страшнейшая трагедия, ничего подобного не происходило за последние 20 лет.

Агаларов утверждает, что нападавшие зашли в концертный зал не через дверь, а через окно соседнего выставочного центра.

Он назвал случившееся необъяснимым с точки зрения общечеловеческих ценностей.

До этого девять российских банков выразили готовность закрыть все кредитные задолженности погибших и раненных в результате теракта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл».

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».