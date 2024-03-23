Террориста из «Крокуса» допросили

19-летнего задержанного по подозрению в совершении теракта в подмосковном «Крокус Сити Холл» допросили. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В публикации отмечается, что подозреваемый оказывал сопротивление во время задержания на границе Украины и Брянской области. Из-за этого он получил травму глаза, медики сделали ему операцию.

Издание подчеркивает, что мужчина не знает русский язык, для допроса потребовался переводчик. Подозреваемый утверждает, что документы на пребывание в России он получил прямо в аэропорту от неизвестных.

До этого стало известно, что автозак, который перевозит задержанных и арестованных, заехал на территорию Следственного комитета России в Москве.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».