Два члена банды «Цапковские» оказались на свободе

Два члена банды «Цапковские» получили помилование за участие в специальной военной операции Российской Федерации на территории Украины. Об этом сообщает 161.RU со ссылкой на источник в силовых структурах.

В публикации отмечается, что помилование получили Вячеслав Рябцев по прозвищу «Буба», а также Андрей Быков — «Бык».

Источник подчеркнул, что сначала участвовать в конфликте отправился Рябцев. Сейчас он находится на свободе, женился и живет в одном из городов Краснодарского края.

Источник утверждает, что попасть на фронт Рябцеву помогли из-за того, что в свое время он пошел на сделку со следствием.

Издание подчеркивает, что Быков получил тяжелое ранение и проходит лечение.

В публикации отмечается, что еще одного участника «Цапковских» Владимира Алексеева отказались брать в частную военную компанию «Вагнер».

В ноябре 2013 года Краснодарский краевой суд приговорил к пожизненному заключению трех подсудимых по делу банды из станицы Кущевская, включая предполагаемого лидера группировки Сергея Цапка. Еще трое обвиняемых получили от 19 до 20 лет лишения свободы.

Ранее бывшую судью по делу Цапков приговорили к 10 годам колонии.