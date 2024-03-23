Главный раввин России призвал к единству после теракта в «Крокус Сити Холле»

Главный раввин России Берл Лазар заявил, что община разделяет горе погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» и молится за выздоровление пострадавших. Об этом «Газете.Ru» сообщили в его пресс-службе. Он добавил, что трагедия произошла в канун праздника Пурим.

«Чувство огромного горя вызывает у меня, у всей нашей общины известие о трагедии в московском «Крокус-центре». Мы разделяем горе семей погибших, молимся за выздоровление раненых. Теракт в нашей столице произошел как раз в канун Пурим – праздника, когда мы вспоминаем о судьбе наших предков, которые так же стояли перед угрозой уничтожения, и благодарим Бога, что спас невинных и покарал злодеев», — сказал он.

Берл Лазар отметил, что из-за произошедшего террористического акта отменяются концерты, запланированные в праздничные дни. Он также призвал проявить единство для защиты правого дела.

«Пурим учит нас, что для получения помощи от Всевышнего надо прежде всего самим проявить единство, встать все, как один, на защиту правого дела. Когда силы добра едины, силы зла, ненависти и фанатизма обязательно потерпят поражение. Сейчас все мы скорбим по жертвам террористов. Поэтому отменяются концерты и танцы, которые обычно проходят у нас в дни праздника. Но тем более важно соблюдать заповеди Пурим, ведь они как раз и призваны укрепить наше единство. Собирайтесь в синагогах и общинных центрах для чтения Мегилат Эстер (свиток с рукописным текстом Книги Эстер, предназначенный для публичного чтения в Пурим — Газета.Ru). Сделаем так – и Бог обязательно нам поможет, защитит от современных Аманов!» — заключил он.

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Из-за произошедшего в Москве отменили все развлекательные мероприятия в наступившие выходные.

Утром 23 марта МЧС РФ опубликовало список госпитализированных после теракта — в нем значатся имена 107 человек. Как сообщил СК РФ, количество погибших возросло до 133 человек.

«Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее Путин объявил 24 марта днем общенационального траура из-за теракта в «Крокусе».