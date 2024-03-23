Добровольцы отряда «ЛизаАлерт» стали жертвами теракта в «Крокус Сити Холле»

Добровольцы отряда «ЛизаАлерт» из Ульяновской области Олег Павловский (позывной «Гамлет») и Татьяна Абдулова (позывной «Злюка») стали жертвами теракта в концертом зале «Крокус Сити Холл» в подмосконом Красногорске. Об этом сообщает Telegram-канал отряда.

Павловский был связистом в отряде и старшим поисковой группы.

«Олег был <...> товарищем, на которого <...> можно было положиться. Татьяна – замечательная мама, поисковик», — говорится в сообщении.

В коллективе добавили, что вклад этих людей в поиск пропавших оставил след в истории отряда.

В ночь на 23 марта российский актер кино и телевидения, телеведущий, продюсер Сергей Светлаков был в «Крокус Сити Холле» в момент теракта. Он приехал как зритель на концерт группы «Пикник», артисту удалось спастись.

Также сообщалось, что знаменитый спортивный комментатор Виктор Гусев с женой были в здании «Крокус Сити Холл» в момент трагедии. Они пришли на концерт группы «Пикник», поклонниками которой являются много десятилетий. К счастью, им удалось спастись, сейчас им ничто не угрожает.

Накануне в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее сообщалось, что школьник вывел из «Крокуса» больше 100 человек во время теракта.