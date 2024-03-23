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В Москве устроили рейды по общежитиям с мигрантами

112: в Москве полиция проводит рейды по общежитиям с мигрантами

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Shutterstock

В Москве полиция начала проводить по общежитиям, в которых проживают мигранты, сообщает Telegram-канал «112». Рейды проходят на фоне произошедшего теракта в «Крокус Сити Холле».

По словам журналистов, такие рейды проходят в нескольких районах столицы. В частности, в Тверском районе силовики нагрянули в общагу на Минаевском переулке, отметили они.

Канал добавил, что у здания припаркованы полицейские машины и автозак.

До этого сообщалось, что в московском отеле, где могли жить террористы, устроившие теракт «Крокусе», ведутся обыски. Речь об апарт-отеле «Окружной» на Дмитровском шоссе.

Хозяйка гостиницы рассказала, что мужчины заселились в начале марта и вели себя прилично и тихо, дебошей не устраивали, всегда здоровались с улыбкой. При этом с администрацией отеля общался лишь один из них — 19 летний парикмахер, зарегистрированный в Иваново.

В концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске 22 марта произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее появилось видео из хостела, в котором жили участники атаки на «Крокус».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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