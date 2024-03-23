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Американские врачи успешно пересадили живому человеку ГМО-почку свиньи

В США живому человеку успешно пересадили ГМО-почку свиньи

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Unsplash

В США врачи успешно пересадили живому человеку генетически модифицированную почку свиньи. Информация об этом появилась на сайте клиники, где провели операцию.

Хирурги Массачусетской больницы общего профиля пересадили ГМО-почку 62-летнему Ричарду Слейману, у которого диагностировали терминальную стадию болезни почек. В 2023 году орган начал отказывать и мужчина согласился провести экспериментальную операцию, которая прошла успешно.

Пациенту уже пересаживали донорскую почку в 2018 году, и на протяжении пяти лет он чувствовал себя хорошо. До этого мужчина страдал от диабета и гипертонии.

Отмечается, что до этого такую операцию проводили лишь людям с нефункционирующим мозгом.

Ранее был выявлен новый ген, провоцирующий развитие заболеваний почек.

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