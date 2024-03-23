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В свердловской колонии день искали заключенного, виновному ужесточат срок

В Свердловской области прятавшемуся в колонии заключенному ужесточат срок

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Илья Питалев/РИА «Новости»

В Свердловской области ужесточат срок заключенному, который целый день прятался от сотрудников колонии. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на ГУФСИН по региону.

По информации агентства, инцидент произошел в городе Верхотурье. Осужденный и отбывающий наказание в колонии-поселении пропал 22 марта. Сотрудники учреждения начали поиски и обнаружили его на территории колонии ИК-53 в ремонтируемом здании. Отмечается, что мужчина там прятался.

Во время задержания заключенный не сопротивлялся. Сообщается, что в дальнейшем он будет отбывать наказание в колонии общего режима. Мужчина осужден по статьям о краже и хранении и распространении наркотических веществ.

Ранее в Крыму начальник колонии заявил, что брал взятки у осужденных, чтобы прокормить семью.

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