Ерастова ответила на обвинения в отказе прерывать соревнования по танцам во время теракта в «Крокусе»

Участников, зрителей и судей чемпионата России по спортивным танцам эвакуировали из «Крокус Сити Холла» во время теракта. Об этом «Газете.Ru» заявила глава Всероссийской федерации танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла Надежда Ерастова. Таким образом она прокомментировала информацию СМИ о том, что соревнования продолжились, несмотря на теракт. По словам Ерастовой, когда появилась информация о стрельбе, в здании были заблокированы лифты и входы, позже началась эвакуация.

«Мне реально даже смешно, когда люди обращают внимание на подобное. Никто из наших спортсменов, тренеров, судей, родителей, зрителей не пострадал. Мы очень скорбим о пострадавших буквально в соседнем здании, но не пострадал у нас никто. Более того, когда сотрудники нацгвардии заходили в здание, оно было абсолютно пустым, там оставалась, пожалуй, только я и еще два представителя исполнительной дирекции. Как только появилась информация о стрельбе, чтобы не создавать паники, были заблокированы входы на площадку, лифты и попытались выяснить, в чем дело. Потому что идет концерт и могут хлопать петарды, могут даже разборки какие-то идти, но ничего масштабного. Поскольку мы находились в совершенно в другом здании, не связаны, то есть отсечены. Когда стало понятно, что происходит, было объявлено об эвакуации и она началась. Люди разные, кто-то реагирует спокойно, у кого-то начинается истерика, но из здания ушли все, нам помогали сотрудники отеля. Ни одного человека в момент так называемой зачистки здания на площадке не было. Поэтому заявления о том, что не останавливались соревнования, они просто не подтверждаются ни фактами, ни здравым смыслом. Нет ничего ценнее, чем человеческая жизнь. Подобные спекуляции, мягко говоря, странны», — сказала она.

Ерастова отметила, что во время мятежа ЧВК «Вагнер» организаторы не стали прерывать международные соревнования в «Крокусе», запрета на их проведение не было. По ее словам. Такое решение позволило сохранить имидж России. Однако она подчеркнула, что вчерашний теракт не имеет никакого отношения к произошедшему мятежу.

«Иностранные спортсмены, находясь в самолете, спрашивали, а что у вас там происходит? Им отвечали: «У нас ничего не происходит. Мы танцуем». Эти люди приехали и потом писали в своих постах, что не нужно распускать слухи про Россию. Эта ситуация действительно имела место быть. Но нынешняя ситуация, она не имеет никакого отношения. Я очень надеюсь на то, что нельзя спекулировать на трагедии, даже ради хайпа в СМИ. Мне кажется, те средства массовой информации, которые способны раздувать на лжи вот какой-то инфоповод, таких нужно очень и очень жестко пресекать. Видит Бог, погибло очень много людей», — пояснила она.

По словам Ерастовой, сейчас иногородних участников соревнований и судей разместили в гостиницах, сейчас людям меняют билеты, чтобы отправить их домой.

«Иногородних разместили за счет средств федерации в гостиницах, обеспечили транспортом, горячими обедами, ужинами. Занимаемся тем, что меняем билеты для того, чтобы людей отправить по домам», — отметила она.

23 марта Telegram-канал Baza со ссылкой на очевидцев сообщил, что организаторы соревнований по танцевальному спорту во время теракта отказались эвакуировать детей, продолжив мероприятия. Люди начали волноваться из-за стрельбы и пожара, однако им не отвечали на вопросы и не давали рекомендаций. По словам очевидцев, Надежда Ерастова требовала танцевать дальше, передает Baza. Свое мнение она якобы аргументировала тем, что соревнования не останавливали летом 2023 года во время мятежа Евгения Пригожина. В результате, по словам очевидцев, несовершеннолетние в истерике убегали без верхней одежды, им пришлось самостоятельно искать выход.

Ранее Путин объявил 24 марта днем общенационального траура из-за теракта в «Крокусе».