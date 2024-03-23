Грабители проникли в петербургскую квартиру под видом курьеров и украли iPhone 15

В Петербурге грабители проникли в квартиру, притворившись курьерами, и украли iPhone 15. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По версии правоохранительных органов, инцидент произошел 11 марта на Кременчугской улице. Два злоумышленника под видом курьеров проникли в квартиру и, угрожая 21-летнему жильцу, потребовали у него пароль от криптокошелька.

Молодой человек отказался предоставлять преступникам пароль, и тогда они похитили его смартфон стоимостью 150 тысяч рублей. После этого злоумышленники скрылись.

По подозрению в совершении преступления 21 марта задержали двоих петербуржцев 20 и 22 лет. Расследование продолжается.

Ранее в Москве мужчина стал свидетелем преступления и отобрал у грабителя сумку с 46 млн рублей.