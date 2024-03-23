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СберЗдоровье и сервис «Понимаю» запустили круглосуточную горячую линию психподдержки

Запущена горячая линия психологической поддержки после теракта в «Крокусе»

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Maxim Shemetov/Reuters

Компания СберЗдоровье и сервис «Понимаю» открыли горячую линию психологической поддержки в связи с терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Об этом сообщает пресс-служба Сбера.

Отмечается, что круглосуточная бесплатная горячая линия доступна по номеру телефона: 8-800-707-6017.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» в пятницу, 22 марта, произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар.

По последним данным, погибли около 150 человек. Еще свыше сотни посетителей «Крокуса» пострадали.

Ранее сообщалось, что Социальный фонд России запустил горячую линию по вопросам выплат пострадавшим при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл»

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