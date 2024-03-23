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Директору группы «Пикник» неизвестно о спасении пропавшего члена команды

У директора группы «Пикник» нет информации о спасении пропавшего участника

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Maxim Shemetov/Reuters

Концертный директор рок-группы «Пикник» Юрий Чернышевский не смог подтвердить «Газете.Ru» информацию о спасении члена команды, который не вышел на связь после теракта в «Крокус Сити Холле».

«У меня нет такой информации. В это хочется верить, но я этого не знаю», — сказал он.

До этого телеканал «Звезда» со ссылкой на источник сообщил, что пропавший участник группы «Пикник» вышел на связь после случившегося теракта. По данным источника, он спасся из горящего здания через подвал. Отмечалось, что участник группы находился в отеле.

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Из-за произошедшего в Москве отменили все развлекательные мероприятия в наступившие выходные.

Утром 23 марта МЧС РФ опубликовало список госпитализированных после теракта — в нем значатся имена 107 человек. Как сообщил СК РФ, количество погибших возросло до 115 человек. Позже Telegram-канал 112 со ссылкой на источники сообщил о 150 жертвах.

«Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее директор группы «Пикник» заявил, что музыканты до сих пор в состоянии шока.

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