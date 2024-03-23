Сотрудники ведомственной охраны патрулируют станции и вестибюли метро Москвы

Сотрудники ведомственной охраны правительства Москвы патрулируют станции и вестибюли столичного метро. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

К патрулированию также подключены сотрудники Службы безопасности метро и полиции. При входе на станции проводится тщательный досмотр.

«Все станции Московского метро работают в штатном режиме. Движение поездов осуществляется в соответствии с графиком», — говорится в сообщении.

До этого в дептрансе Москвы заявили об усилении мер безопасности в метро после теракта в «Крокусе».

Сообщалось также, что аэропорты Домодедово и Жуковский сохраняют меры безопасности в полном объеме после теракта в Подмосковье.

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого произошли взрывы, возник пожар.

«Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее очевидцы рассказали новые подробности теракта в «Крокусе».