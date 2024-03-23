Дочь космонавта Валерия Рюмина сочли погибшей из-за потерянных в «Крокусе» документов

Дочь космонавтов Валерия Рюмина и Елены Кондаковой Евгения Рюмина потеряла в концертном зале «Крокус Сити Холл» документы, поэтому ее имя появилось в списке погибших от Минздрава. Об этом «Газете.Ru» сообщил муж Рюминой Роман Козлов. Он отметил, что она в порядке.

«Она жива, цела и невредима. Документы выпали из сумки», — сказал он.

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

22 марта Минздрав опубликовал списки погибших во время ЧП — в нем значатся 37 человек, среди которых была Рюмина Евгения Валерьевна (20.01.1986 г.р.). СМИ предположили, что это дочь космонавтов Валерия Рюмина и Елены Кондаковой.

«Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее депутат Швыткин заявил о невиновности охранников «Крокуса» в теракте.