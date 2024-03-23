Информация о гибели дочери космонавтов Рюминых оказалась ложной

Дочь российских космонавтов Валерия Рюмина и Елены Кондаковой Евгения по ошибке попала в список погибших при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, женщина жива. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, такая путаница произошла из-за того, что Рюмина уронила свою сумку, та оказались рядом с телом погибшей женщины. Впоследствии жертву трагедии приняли за дочь космонавтов.

Евгения вышла на связь со знакомыми в социальных сетях и сообщила, что здорова.

О предполагаемой смерти Рюминой писал Telegram-канал «НеМалахов».

Журналисты обратили внимание на то, что имя женщины оказалось в списке министерства здравоохранения по Московской области о погибших в результате теракта. Всего в нем 37 человек, среди них оказалась и Рюмина Евгения Валерьевна (20.01.1986 г.р.).

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее мужчина с грудным ребенком на руках спас десятки детей из «Крокуса».