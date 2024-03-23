СМИ сообщили, что в «Крокусе» погибла дочь российских космонавтов

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В результате теракта в концертном зале «Крокус Сити холл» в подмосковном Красногорске, предположительно, погибла дочь российских космонавтов Валерия Рюмина и Елены Кондаковой — 38-летняя Евгения Рюмина. Об этом пишет Telegram-канал «НеМалахов».

Незадолго до этого Министерство здравоохранения по Московской области опубликовало список погибших в результате теракта. Всего в нем 37 человек, среди них — Рюмина Евгения Валерьевна (20.01.1986 г.р.).

Позднее семья девушки опровергла эту информацию в разговоре с «Газетой.Ru».

Также МЧС РФ публиковал список госпитализированных после теракта, в нем значатся имена 107 человек.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар.

«Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее мужчина с грудным ребенком на руках спас десятки детей из «Крокуса».