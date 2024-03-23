Донорская кровь нужна будет пострадавшим с ожогами в результате теракта еще 2-3 недели

Пострадавшим с ожогами в результате теракта в «Крокус Сити Холле» еще минимум 2-3 недели будет нужна донорская кровь. Об этом сообщила главный врач московского областного центра крови Мария Аппалуп в эфире телеканала «Россия-24», передает ТАСС.

По словам Аппалуп, сейчас дефицита крови нет, у центра крови огромное количество доноров. Главный врач поблагодарила их за то, что они откликнулись.

Она также призвала сохраняться спокойствие и отметила, что донорская кровь будет нужна пострадавшим еще в течение минимум 2-3 недель, учитывая ожоговую болезнь.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее стало известно, что 44 человека и 2 детей находятся в тяжелом состоянии после теракта.