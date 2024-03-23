В Биробиджане ребенок подавился рыбной костью, найденной в купленной квашеной капусте

В Еврейской автономной области девятилетняя девочка едва не задохнулась, когда ела квашеную капусту, купленную в магазине. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЕАО.

По словам матери пострадавшей девочки, дочь ела на ужин квашеную капусту, которую семья купила в магазине. Неожиданно ребенок начал задыхаться, родители вызвали скорую помощь, из горла ребенка извлекли рыбную кость. Ребенок испытал сильный стресс и долгое время боялся принимать пищу.

Мать девочки обратилась в суд с требованием выплатить компенсацию морального вреда, однако представители торговой точки заявили, что рыбная кость не могла попасть в банку с капустой в магазине.

Права несовершеннолетней защитила прокуратура, суд удовлетворил иск семьи и обязал ответчика выплатить в пользу несовершеннолетнего ребенка компенсацию морального вреда.

Ранее трехлетний мальчик ужинал сосиской и потерял сознание.