Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Биробиджане ребенок подавился рыбной костью, найденной в купленной квашеной капусте

В Биробиджане у ребенка в горле застряла рыбная кость, найденная в капусте

close
100%
Pexels

В Еврейской автономной области девятилетняя девочка едва не задохнулась, когда ела квашеную капусту, купленную в магазине. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЕАО.

По словам матери пострадавшей девочки, дочь ела на ужин квашеную капусту, которую семья купила в магазине. Неожиданно ребенок начал задыхаться, родители вызвали скорую помощь, из горла ребенка извлекли рыбную кость. Ребенок испытал сильный стресс и долгое время боялся принимать пищу.

Мать девочки обратилась в суд с требованием выплатить компенсацию морального вреда, однако представители торговой точки заявили, что рыбная кость не могла попасть в банку с капустой в магазине.

Права несовершеннолетней защитила прокуратура, суд удовлетворил иск семьи и обязал ответчика выплатить в пользу несовершеннолетнего ребенка компенсацию морального вреда.

Ранее трехлетний мальчик ужинал сосиской и потерял сознание.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами