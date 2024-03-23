Телебашни в России изменят подсветку в связи с терактом в Москве

Телебашни в регионах РФ в связи с терактом в Москве изменят подсветку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Российскую телевизионную и радиовещательную сеть (РТРС).
«Телебашни РТРС в связи с трагическими событиями в Москве изменят подсветку на цвета российского флага и горящую свечу», — сказано в сообщении.
До этого МЧС России сообщило, что пожарные работы в «Крокус Сити Холле» после теракта 22 марта продолжаются до сих пор.
Социальный фонд России также запустил горячую линию по вопросам выплат пострадавшим в теракте в Красногорске.
Вечером 22 марта группа неизвестных начала стрельбу из автоматического оружия по людям, пришедшим на концерт группы «Пикник» в подмосковном «Крокус Сити Холле». В здании прогремело несколько взрывов, начался пожар.
«Газета.Ru» ведет трансляцию событий.
Ранее посольство США выразило соболезнования российскому народу в связи с терактом.