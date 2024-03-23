Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Таджикистане отреагировали на сообщения о причастности граждан страны к теракту

МИД Таджикистана назвал фейком данные о причастности граждан страны к теракту

close
100%
Сергей Бобылев/РИА Новости

Министерство иностранных дел Таджикистана назвало фейком информацию о причастности граждан республики к теракту в Подмосковье. Об этом говорится в обращении ведомства, опубликованном в его Telegram-канале.

«В связи с произошедшим в концертном комплексе Крокус-Сити в Москве террористическим актом обращаем внимание на необходимости ответственного отношения к распространению информации о якобы причастности граждан Таджикистана или таджикистанцев к данному акту», — сказано в сообщении МИД Таджикистана.

В ведомстве подчеркнули, что таджикская сторона не получала от официальных властей России подтверждения о циркулирующей «фейковой информации о причастности граждан Таджикистана». В связи с этим МИД республики призвал опираться на официальные данные, распространяемые государственными органами России.

Как передает агентство РИА Новости, внешнеполитическое ведомство Таджикистана заявило о «множестве вбросов» по теракту. Кроме того, в МИД отметили, что информация о гражданах страны среди пострадавших не поступала.

До этого Telegram-канал Baza писал, что предполагаемые террористы, устроившие стрельбу в «Крокус Сити Холле», являются гражданами Таджикистана.

До этого сообщалось, что в Брянской области был задержан один из автомобилей, проходящих по ориентировке после теракта в «Крокус Сити Холле». По данным Telegram-канала 112, с задержанными работают правоохранители. Отмечалось, что говорить об их причастности к теракту в «Крокус Сити Холле» – преждевременно.

Ранее мужчина с грудным ребенком на руках спас десятки детей из «Крокуса».

Все новости на тему:
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами