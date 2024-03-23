В Таджикистане отреагировали на сообщения о причастности граждан страны к теракту

Министерство иностранных дел Таджикистана назвало фейком информацию о причастности граждан республики к теракту в Подмосковье. Об этом говорится в обращении ведомства, опубликованном в его Telegram-канале.

«В связи с произошедшим в концертном комплексе Крокус-Сити в Москве террористическим актом обращаем внимание на необходимости ответственного отношения к распространению информации о якобы причастности граждан Таджикистана или таджикистанцев к данному акту», — сказано в сообщении МИД Таджикистана.

В ведомстве подчеркнули, что таджикская сторона не получала от официальных властей России подтверждения о циркулирующей «фейковой информации о причастности граждан Таджикистана». В связи с этим МИД республики призвал опираться на официальные данные, распространяемые государственными органами России.

Как передает агентство РИА Новости, внешнеполитическое ведомство Таджикистана заявило о «множестве вбросов» по теракту. Кроме того, в МИД отметили, что информация о гражданах страны среди пострадавших не поступала.

До этого Telegram-канал Baza писал, что предполагаемые террористы, устроившие стрельбу в «Крокус Сити Холле», являются гражданами Таджикистана.

До этого сообщалось, что в Брянской области был задержан один из автомобилей, проходящих по ориентировке после теракта в «Крокус Сити Холле». По данным Telegram-канала 112, с задержанными работают правоохранители. Отмечалось, что говорить об их причастности к теракту в «Крокус Сити Холле» – преждевременно.

Ранее мужчина с грудным ребенком на руках спас десятки детей из «Крокуса».