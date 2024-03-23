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Директор группы «Пикник» заявил, что музыканты до сих пор в состоянии шока

Директор группы «Пикник» заявил, что пропавшего члена команды все еще не нашли

Концертный директор рок-группы «Пикник», которая должна была выступать на сцене «Крокус Сити Холл», Юрий Чернышевский заявил «Газете.Ru», что до сих пор не может связаться с одним членом команды. Он уточнил, что в списках пострадавших его нет.

«Нет, до сих пор нет. Он был в фойе. Нет [в списках пострадавших]. Музыканты в состоянии полного шока», — сказал он.

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар.

По данным Следственного комитета России, жертвами теракта и пожара стали свыше 60 человек.

«Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокус Сити Холле».

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