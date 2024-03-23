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В Днепропетровской области Украины восстановлено энергоснабжение

ДТЭК сообщила о восстановлении удара по энергоснабжению Днепропетровской области

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Энергетическая компания ДТЭК сообщила о восстановлении удара по энергоснабжению Днепропетровской области Украины. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале регулятора.

Сообщается, что экстренные отключения света в регионе прекратились.

«Сейчас все дома Днепропетровской области снова со светом», — подчеркивается в сообщении. При этом, по данным украинского издания «Дзеркало тижня», режим экономии электричества в регионе сохраняется.

22-23 марта серия важных объектов энергетической системы Украины получили крупные повреждения. Самые серьезные последствия повлек удар по Днепропетровской ГЭС. Также сообщается о повреждении Ладыжинской ТЭС. По данным украинского издания, повреждены десятки энергетических объектов, в том числе 20 подстанций. Отключения энергии произошли в Харьковской, Днепропетровской, Одесской и Хмельницкой областях Украины. На этом фоне энергию на Украину поставили Польша, Румыния и Словакия.

До этого стало известно о повреждении еще одного объекта инфраструктуры и линии электропередачи в Никополе в субботу, 23 марта.

Ранее в Госдуме назвали удары по энергетической инфраструктуре Украины возмездием за Белгород.

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