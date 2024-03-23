Стало известно о гражданине Белоруссии, пострадавшем при теракте в Подмосковье

Один гражданин Белоруссии находится в крайне тяжелом состоянии после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом заявил белорусский посол в РФ Дмитрий Крутой, его слова приводит Telegram-канал посольства.

«Один гражданин Белоруссии находится в крайне тяжелом состоянии. За его жизнь борются медики. Ждем публикации данных по погибшим», — сказал дипломат.

Ранее министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун заявлял, что все силы и средства направлены на помощь пострадавшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле», которых госпитализировали в 12 больниц Москвы.

Вечером 22 марта группа неизвестных открыла огонь из автоматического оружия по пришедшим на концерт группы «Пикник» в подмосковном «Крокус Сити Холле». В здании произошло несколько взрывов, начался пожар. По данным Следственного комитета России, жертвами теракта и пожара стали свыше 60 человек.

«Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее власти призвали не верить фейковым рассылкам о возможных ЧП в Подмосковье.