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Интерпол выразил готовность помочь РФ в расследовании теракта в «Крокусе»

Генсек Интерпола: мы готовы поддержать РФ в расследовании теракта в «Крокусе»

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Edgar Su/Reuters

Интерпол готов оказать поддержку расследованию теракта в «Крокус Сити Холл». Об этом заявил генеральный секретарь организации Юрген Шток на своей странице в соцсети X.

«Я решительно осуждаю нападение в «Крокус сити холле», это кошмарный акт против невинных мирных людей. Интерпол готов оказать поддержку властям России в расследовании», — написал Шток.

Официальный представитель совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон говорил, что США в марте получили сведения о подготовке теракта в Москве и поделились ими с Россией, основываясь на давней практике об «обязательном предупреждении» в таких случаях.

До этого в Брянской области задержали один из автомобилей, проходящих по ориентировке после теракта в «Крокус Сити Холле». По данным Telegram-канала 112, с задержанными работают правоохранители. Отмечалось, что говорить об их причастности к теракту в «Крокус Сити Холле» – преждевременно.

Вечером 22 марта группа неизвестных начала стрельбу из автоматического оружия по людям, пришедшим на концерт группы «Пикник» в подмосковном «Крокус Сити Холле». В здании произошло несколько взрывов, начался пожар.

«Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее Baza раскрыла личности подозреваемых в теракте в «Крокусе».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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