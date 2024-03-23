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Атака БПЛА на Белгородскую область привела к гибели человека

Гладков: человек погиб, двое пострадали при атаке БПЛА на Белгородскую область

В Белгородской области в результате атаки беспилотников погиб один человек, еще двое получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Чернянском районе погиб один мирный житель, два человека ранены. Рано утром был обстрелян Белгород: повреждены частные дома, многоквартирные дома, есть пострадавшие», — уточнил Гладков.

По его словам, власти усиливают работу по установке защитных сооружений. На месте инцидентов сейчас ведут работы аварийные бригады, добавил он.

За некоторое время до этого в Белгороде и Белгородском районе объявлялась ракетная опасность.

В ночь на 23 марта Гладков сообщал, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 17 воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом.

Позднее стало известно о повреждении одного из предприятий региона в Старооскольском городском округе, которое подверглось атаке со стороны украинских войск с помощью беспилотника самолетного типа.

Ранее ФСБ предотвратила теракты в отношении российских военных в Белгородской области.

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