Власти Подмосковья назвали срок разбора зрительного зала в «Крокус Сити Холле»

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил в Telegram-канале, что разбор зрительного зала в «Крокус Сити Холле» будет идти весь день.

По словам главы региона, спасатели продолжают работу на месте пожара — привлечено 183 единицы техники и 477 человек. Утром они приступили к разбору зрительного зала — самой сложной части здания, где частично обрушились перекрытия.

«Работы будут вестись в течение всего дня. О их ходе будем информировать», — написал Воробьев.

До этого губернатор Подмосковья заявлял, что крыша над зрительным залом в «Крокус Сити Холле» обрушилась.

Вечером 22 марта группа неизвестных открыла огонь из автоматического оружия по пришедшим на концерт группы «Пикник» в подмосковном «Крокус Сити Холле». В здании прогремело несколько взрывов, начался пожар.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун заявлял, что все силы и средства направлены на помощь пострадавшим в результате теракта, которых госпитализировали в 12 больниц столицы.

«Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее МЧС опубликовало список пострадавших в «Крокус Сити Холле».