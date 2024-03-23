Российские врачи спасли семилетнего мальчика с редкой непроходимостью кишечника

Медики Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) оказали помощь семилетнему мальчику с редким врожденным заболеванием кишечника. Об этом сообщает минздрав Московской области.

Семилетний мальчик поступил в медицинское учреждение с жалобами на постоянные запоры, которыми он страдал с рождения. В ходе обследования медики выявили у маленького пациента редкое заболевание кишечника — болезнь Гиршпрунга.

При такой патологии в прямой и сигмовидной кишке отсутствуют нервные узлы, отвечающие за перистальтику, то есть за движение, благодаря которому содержимое кишечника продвигается вниз. Патология могла привести к тяжелой интоксикации организма.

«Мы приняли решение о проведении лапароскопической операции. В ходе вмешательства мы удалили пораженную часть толстой кишки, низвели здоровый участок и реконструировали промежность», — рассказал врач — детский хирург МОЦОМД, доктор медицинских наук, профессор Игорь Поддубный.

На десятые сутки после операции мальчик был выписан на амбулаторное лечение, функции кишечника полностью восстановились, ребенок остается под наблюдением медиков амбулаторно.

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