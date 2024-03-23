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Российские врачи спасли семилетнего мальчика с редкой непроходимостью кишечника

В Подмосковье врачи спасли ребенка с редкой патологией кишечника

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Министерство здравохранения Московской области

Медики Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) оказали помощь семилетнему мальчику с редким врожденным заболеванием кишечника. Об этом сообщает минздрав Московской области.

Семилетний мальчик поступил в медицинское учреждение с жалобами на постоянные запоры, которыми он страдал с рождения. В ходе обследования медики выявили у маленького пациента редкое заболевание кишечника — болезнь Гиршпрунга.

При такой патологии в прямой и сигмовидной кишке отсутствуют нервные узлы, отвечающие за перистальтику, то есть за движение, благодаря которому содержимое кишечника продвигается вниз. Патология могла привести к тяжелой интоксикации организма.

«Мы приняли решение о проведении лапароскопической операции. В ходе вмешательства мы удалили пораженную часть толстой кишки, низвели здоровый участок и реконструировали промежность», — рассказал врач — детский хирург МОЦОМД, доктор медицинских наук, профессор Игорь Поддубный.

На десятые сутки после операции мальчик был выписан на амбулаторное лечение, функции кишечника полностью восстановились, ребенок остается под наблюдением медиков амбулаторно.

Ранее российские врачи удалили ребенку жабры.

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