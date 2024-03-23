Теракт в «Крокусе» может быть связан с «Русским добровольческим корпусом»*

Источники рассказали изданию «Коммерсантъ», что к теракту в «Крокус Сити Холле» может быть причастен «Русский добровольческий корпус» (признан в РФ террористической организацией) (РДК). По данным собеседников агентства, в ночь на 23 марта силовики начали получать ориентировки из оперативного штаба на людей, которые открыли стрельбу на концерте группы «Пикник».

«В них, по данным источников «Ъ», говорилось, что террористы — молодые люди, славяне, они выше среднего роста, до 180 см, возможно, использовали накладные бороды и усы», — пишет издание.

Нападавшие были одеты в военную одежду, включая высокие берцы. Силовики добавили, что подготовка террористов могла быть не только боевой, но и страйкбольной — из-за чего они стреляли во всех, считая их противниками.

При этом накануне спецназ Росгвардии изъял у семерых жителей Москвы, собиравшихся создать ячейку РДК, флаги с нацистской символикой и холодное оружие.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокусе».