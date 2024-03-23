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В России миллионы пенсионеров почувствуют повышение своих пенсий

Эксперт Финогенова подсчитала, что повышение пенсий коснется 3,4 млн пенсионеров

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Максим Блинов/РИА Новости

Повышение социальных пенсий с 1 апреля 2024 года коснется 3,4 млн пенсионеров — они станут получать на 7,5% больше. Об этом заявила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова, передает агентство »Прайм».

Эксперт отметила, что эти миллионы российских пенсионеров относятся к той категории граждан, которые не заработали необходимого трудового стажа и пенсионного коэффициента для назначения страховой пенсии по старости.

Среди получателей социальных пенсий — россияне, потерявшие кормильца, или же имеющие инвалидность, например. При этом социальная пенсия по старости будет повышена на фиксированную сумму — 7689,83 рублей. А социальная пенсия для инвалидов будет повышена в зависимости от категории получателя.

До этого Сбер открыл пенсионерам доступ к «Накопительному счету».

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