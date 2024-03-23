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После теракта в «Крокусе» госпитализировали восемь детей

Минздрав: после теракта в «Крокус Сити Холле» госпитализировали восемь детей

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

После теракта в «Крокус сити холле» госпитализированы восемь несовершеннолетних. Об этом сообщается на сайте минздрава Московской области.

По данным ведомства, в Красногорске госпитализированы четыре несовершеннолетних. В их число вошел 17-летний юноша, две девочки 2013 года рождения и 11-летняя девочка. В московские больницы были доставлены три мальчика (7, 8 и 12 лет) и девочка 12 лет.

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник» произошла стрельба, а после — взрыв. По предварительным данным от ФСБ, в результате 40 человек погибли, еще более 100 получили ранения. Само здание горит. В Красногорске создан оперативный штаб, принимаются необходимые меры для спасения людей. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Позднее сообщалось, что «Исламское государство» (организация запрещена в России) взяло ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле».

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокусе».

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